Каталонцы обнаружили кровное родство с Шекспиром и да Винчи

Вице-президент Каталонии Пере Арагонес объявил, что с 2012-го года медиакомпаниям, принадлежащим сооснователю института новой истории Каталонии Альберту Кодинасу, были выделены субсидии в 3 миллиона евро. Эти деньги институт тратит на единственную задачу: регулярно выпускает книги и фильмы, в которых утверждается, что испанский мореплаватель итальянского происхождения Христофор Колумб был каталонцем, а голландец Герхард Герхардс, ставший впоследствии философом Эразмом Роттердамским, — его же каталонским сыном.

Кроме Колумба и его "наследника", институт причислил к новообретенным каталонцам Уильяма Шекспира, Мигеля де Сервантеса, Леонардо да Винчи, конкистадора Франсиско Писарро и католическую святую Терезу Авильскую.

В фильмах, которые институт выпускает как документальные, раскрывается страшная тайна инквизиции: "Дон Кихот" был написан на каталанском языке естественно каталонцем Хуаном Мигелем Сервантом. И что он и Уильям Шекспир — один и тот же человек.

На самом деле версию о каталонском происхождении Христофора Колумба не нова. В 1927-м году сотрудник Национальной Библиотеки в Лиме Луис Ульоа опубликовал в Париже книгу "Христофор Колумб — каталонец. Истина об открытии Америки". По версии Ульоа Христофора Колумба на самом деле не существовало, к берегам Америки когда-то причалил каталонский пират Жоан Колом. В годы войны Хуана Второго Арагонского с каталонскими грандами он храбро сражался за родину, но после поражения был вынужден бежать и скрываться в чужих землях. Вернувшись к испанскому двору под вымышленным именем Кристобаль Колон он предложить королям свои услуги и открыл Америку как испанец.

Гипотеза провалилась, поскольку Ульоа оказался не слишком чистоплотен в своих изысканиях (иначе говоря, подтасовал некоторые факты), что не позволило ей выдержать натиск критиков. Но мысль об истинных корнях Колумба зрела в головах каталонцев. И в итоге удачно реализовалась за бюджетные 3 миллиона.

Вообще каталонцев трудно винить в пристрастности. Многие национальности внезапно открывают миру заново исторических личностей. Причины споров вокруг происхождения понятны: использование национальной идентичности прекрасно работает на формирование государственной идеологии.

Самым многонациональным стал Иисус Христос. Словом, существует множество теорий о расовой принадлежности Иисуса, начиная с нордической, заканчивая негритянской. Если верить фрескам собора в Солт-Лейк-Ситион он был индейцем. Но ученые разных стран неоднократно доказали, что Христос был ассирийцем, римлянином, украинцем и имеет армянские корни.

Подвергается сомнению и общепризнанный факт, что Александр Македонский был грек или эллин. Он разбивается в прах, если вспомнить, что греки пытались препятствовать участию Александра в Олимпийских Играх, мотивируя тем, что Игры для эллинов, а не для варваров, каковым они считали будущего императора. Недостойного поведения греков стало достаточно для появления гипотезы о славянском происхождении Александра Великого.

Ничуть не проще история с великим монголом Чингисханом. В 1206-м году мальчик Темучин получил имя Чингисхан "хан Востока". Считается, что курултай, на котором это событие произошло был казахским, что указывает национальность Чингисхана — казах. С другой стороны, свои корни нашли у хана и китайцы, поэтому в Пекине был воздвигнут мавзолей великому полководцу, и его официально включили в список императоров Китая. Не верил, что хан был монголом и академик Анатолий Оловинцов, считая, что в XIII столетии в степях Евразии не было монгольской нации. По его версии там проживали только тюрки, к которым и относится род Чингисхана.

По одной из версий родоначальники семьи Бахов (где появился знаменитый композитор по имени Иоганн Себастьян) были еврейскими ортодоксами, решившими скрыть свое происхождение. Но от наши современники догадались, что "бах" — это аббревиатура начала главной еврейской молитвы Барух Ата Адонай — Благословен Ты, Б-г Наш…"

Хорошо, что все национальности и народы в курсе: Александр Сергеевич Пушкин — великий русский поэт, поэтому никто не претендует на его творчество. А ведь к делу о наследии вполне могли бы подключиться шведы и немцы: прабабка по отцовской линии была шведкой с примесью немецкой крови и эфиопы (прадед Пушкина по материнской линии был эфиопом). Тем более, что в Эфиопии действительно почитают поэта и установили ему памятник.

Еще неизвестно, какой эфиопский швед вышел бы из Пушкина, но согласно последним итальянским данным Шекспир даже не каталонец, а итальянец, чье настоящее имя Микеланджело Флорио Кроллаланца.

Мир полон открытий.