Мусорный рейтинг? Кредитный рейтинг нефтедобывающие стран может быть резко снижен

Во вторник рейтинговое агентство Fitch предупредило, что может начаться новая волна снижения кредитного рейтинга, если продолжится падение нефти.

Кроме того, статус нефтегазовых компаний, уже имеющих «мусорный» рейтинг, может быть понижен на несколько уровней.

Рейтинги Саудовской Аравии, Ирака, Омана, Нигерии и Анголы, зависящих от цен на нефть, «особенно уязвимы», сказал Ян Фридрих, главный независимый аналитик Fitch.

Даже Саудовская Аравия с ее крупным фондом национального благосостояния, не защищена от шока низких цен на нефть.

Оман страдает от огромного количества долгов и дефицита бюджета в $6,5 млрд. Тем не менее, ему необходимо расширить долг на сумму до $2 млрд. На прошлой неделе агентство Moody's понизило рейтинг Омана до уровня Ba2, это произошло еще до начала безумия войны цен на нефть. В конце февраля султан Омана Хайтам бен Тарик аль-Саид заявил, что правительство попытается сократить госдолг. Но несколько дней спустя Оман решил расширить его.

Нигерия, еще одна зависимая от нефти страна, также может столкнуться с понижением рейтинга.

По данным Fitch, Ангола, Ирак, Суринам и Габон сильнее остальных зависят от сырьевых товаров.

В понедельник на фоне ценовой войны цены на нефть упали на 25%. Затем они восстановились, однако Россия и Саудовская Аравия заявили, что увеличат добычу нефти, а Саудовская Аравия снизила официальную цену продажи нефти на сумму от $6 до $8 за баррель.

В среду представители российских нефтяных компаний провели встречу с министерством энергетики России, чтобы обсудить возможность России снова заключить сделку с ОПЕК.