Евгения Медведева: на чемпионате мира должен был состояться мой комментаторский дебют

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) отменить предстоящее мировое первенство из-за распространения коронавируса COVID-19.

"Очень грустные новости. Знаю, как расстроены участники, – написала Медведева в Instagram. – У меня на душе тоже очень тяжело, так как на этом чемпионате мира должен был состояться мой дебют в роли комментатора соревнований.

Решение правильное, хоть и печальное. Здоровье важнее всего. Увидимся и услышимся в следующий раз! Wash a your hands", – подытожила фигуристка.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вскоре вирус распространился по всему миру, сейчас он зарегистрирован в 114 странах. Заболевших при этом уже порядка 119 тысяч человек, из которых более 4290 скончались.