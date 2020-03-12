ВВС США обстреляли базу иракского ополчения на границе с Сирией

ВВС США нанесли удары по базе иракского народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" в районе деревни аль-Хурай провинции Анбар на границе Ирака с Сирией. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По данным государственного телеканала Сирии Ikhbariya, в настоящее время авиация "неустановленной принадлежности" обстреливает территорию Сирии к юго-востоку от пограничного КПП "Аль-Букемаль". Нанесен материальный ущерб. Не уточняется, идет ли речь об одной или двух разных атаках.

В среду, 11 марта, военная база "Аль-Таджи" в Ираке, где размещены силы международной коалиции по борьбе с "Исламским государством" (ИГИЛ, запрещена в России), возглавляемой США, подверглась ракетному обстрелу. В 19:35 по местному времени (совпадает со временем Москвы) более 15 небольших ракет попали на базу. Иракские силовики обнаружили пусковую установку с тремя оставшимися в ней ракетами.

В результате ракетного обстрела базы "Аль-Таджи" погибли трое военнослужащих коалиции. По информации СМИ, среди погибших – двое британцев и один американец. Еще 12 человек получили ранения во время атаки.

Всего по базе было выпущено 18 реактивных снарядов. Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы, передает РИА Новости.