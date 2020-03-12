Замминистра энергетики РФ: мы ни с кем не ведем ценовой войны

Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин прокомментировал ситуацию с ценами на нефть, сложившуюся на мировом рынке. Он подчеркнул, что Россия не ведет ценовой войны с Саудовской Аравией. Она ни с кем не ведет ценовой войны и выступает "исключительно за стабильный рынок".

Сложившаяся на рынке ситуация — в какой-то степени результат того, что ряд стран наращивают добычу, приводит мнение Сорокина ТАСС. Рынок трактует это как "наращивание объемов" и "строит свою модель спроса и предложения", отметил замминистра.

Сорокин рассказал также, что РФ устроит, если цена нефти составит 45-55 долларов за баррель. Это позволит реализовывать меры по поддержке развития Арктики.