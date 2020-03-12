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Коронавирус 17 минут назад

12 марта 202003:00

Защитник "Ювентуса" заразился коронавирусом

Даниэле Ругани

Даниэле Ругани
Jonathan Moscrop /ТАСС

Пресс-служба итальянского футбольного клуба "Ювентус" сообщила о том, что 25-летний защитник команды Даниэле Ругани инфицирован коронавирусом COVID-19.

"Тест Ругани дал положительный результат на коронавирус COVID-19. В настоящее время болезнь протекает бессимптомно, – говорится на официальном сайте "Старой синьоры". – Клуб активизирует все меры безопасности, включая перепись тех, с кем контактировал Даниэле".

Ругани – воспитанник "Эмполи", откуда перешел в "Ювентус" зимой 2015 года за пять миллионов евро. В текущем сезоне защитник в составе "Юве" принял участие в семи матчах во всех турнирах. Также на его счету семь матчей за сборную Италии.

Ранее из-за коронавируса был остановлен чемпионат Италии. В Испании два ближайших тура Ла Лиги пройдут без зрителей. Во Франции болельщики не смогут посетить игры четырех туров Лиги 1 и Лиги 2. В чемпионате Англии запретили традиционные рукопожатия игроков.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вскоре вирус распространился по всему миру, сейчас он зарегистрирован в 114 странах. Заболевших при этом уже порядка 119 тысяч человек, из которых более 4290 скончались.

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