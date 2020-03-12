В Минске договорились о разведении сил в Донбассе и об обмене пленными

Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе, а также об одновременном открытии в населенных пунктах Золотое и Счастье новых пунктов пропуска через линию соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента Украины.

По словам главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, стороны предварительно согласовали механизм реагирования на нарушения режима прекращения огня. Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего сообщил, что к следующему заседанию контактной группы (ожидается, что оно пройдет 25 марта) будут выработаны предложения по новым участкам разведения сил.

Также обсуждался вопрос создания консультативного совета по урегулированию ситуации в Донбассе. Среди задач совета будет в том числе выработка рекомендаций по политическим вопросам. Окончательное решение о внедрении консультативного совета будет принято после проведения консультаций с представителями ОБСЕ, Германии и Франции, сообщает РИА Новости.

Стороны договорились о составлении списка лиц, которые подлежат взаимному освобождению, чтобы провести обмен в кратчайшие сроки. В течение недели данный список представят трехсторонней группе, а в течение двух недель он будет окончательно согласован. Возможные условия обмена предполагается принять до 25 марта.

Обязательства сторон были впервые закреплены в итоговом протоколе встречи. В документе изложены обязательства сторон (главным образом Украины и Донбасса), которые должны быть реализованы в течение ограниченного периода времени. Протокол встречи был передан в секретариат ОБСЕ.

В переговорах принимали участие заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявивших о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По информации ООН, в результате конфликта погибли порядка 13 тысяч человек.