Через несколько часов после суда Вайнштейн попал в больницу

Скандально известный продюсер Харви Вайнштейн попал в больницу с жалобами на боли в груди. С момента оглашения ему приговора прошло несколько часов. Он получил 23 года тюремного заключения за преступления сексуального характера, сообщает РИА Новости. В настоящее время Вайнштейн направлен из тюрьмы в госпиталь Bellevue (Манхеттен). Сообщается, что он пробудет под наблюдением до утра.

В начале марта – также вскоре после судебного заседания – Вайнштейну стало плохо. Он был госпитализирован и прооперирован: ему был поставлен стент на сосуды сердца.

11 марта Вайнштейн прибыл в зал суда в каталке и в наручниках. Его обвиняют в изнасиловании, а также в том, что он принуждал своих жертв к оральному сексу. Против него выступили десятки женщин, включая Уму Турман, Анджелину Джоли и Эшли Джадд. Обвинения против голливудского продюсера стали основой для движения жертв сексуальных домогательств #MeToo.