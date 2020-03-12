Пожар в селе Иркутской области: пять человек погибли

В селе Казачинское Иркутской области пять человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре в жилом доме в ночь на четверг, 12 марта. О ЧП сообщили представители пресс-службы управления МЧС региона.

К моменту прибытия первых подразделений пожарной охраны дом был полностью охвачен огнем. По словам хозяйки, внутри находились пять человек. Общая площадь пожара составила 144 квадратных метра.

По предварительным данным, в огне погибли взрослые 1993 и 1995 годов рождения, а также дети 2013, 2016 и 2017 годов рождения.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщает ТАСС. Выясняются причины случившегося.