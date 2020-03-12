Нефть подешевела более чем на 5 процентов

В четверг, 12 марта, стоимость нефти марок Brent и WIT снижается более чем на 5 процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 4:48 по московскому времени майский фьючерс марки Brent дешевеет на 5,1 процента до 34,21 доллара за баррель. По состоянию на 4:49 апрельский фьючерс WTI дешевеет на 5,31 процента до 31,23 доллара за баррель, передает РИА Новости.

Национальная нефтяная компания Абу-Даби также сообщила, что готова увеличить свои плановые производственные мощности и в апреле планирует увеличить поставки нефти на мировой рынок до более чем 4 миллионов баррелей в день.