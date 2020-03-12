  • USD
    71.472
  • EUR
    81.0207
  • IMOEX
    2492.88
  • RTSI
    1086.18
  • DJA
    7720.97
  • NASDAQ
    7952.05
  • BRENT
    33.98
  • ГАЗПРОМ
    172.03
  • Газпрнефть
    317.75
  • Роснефть
    314.05
  • АЛРОСА
    69.42
  • Сбербанк
    194.53
12 марта 202005:35

Нефть подешевела более чем на 5 процентов

В четверг, 12 марта, стоимость нефти марок Brent и WIT снижается более чем на 5 процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 4:48 по московскому времени майский фьючерс марки Brent дешевеет на 5,1 процента до 34,21 доллара за баррель. По состоянию на 4:49 апрельский фьючерс WTI дешевеет на 5,31 процента до 31,23 доллара за баррель, передает РИА Новости.

Национальная нефтяная компания Абу-Даби также сообщила, что готова увеличить свои плановые производственные мощности и в апреле планирует увеличить поставки нефти на мировой рынок до более чем 4 миллионов баррелей в день.

Сейчас

05:00

Трамп на 30 дней закрыл США для европейцев

04:55

Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом

03:39

Вайнштейн попал в больницу

00:50

Участники минских переговоров впервые подписали итоговый протокол

00:39

Доллар вырос до 73 рублей на фоне объявления ВОЗ о пандемии

23:27

По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

22:05

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Минске договорились о разведении сил в Донбассе и об обмене пленными

В Минске договорились о разведении сил в Донбассе и об обмене пленными

2 часа назад
Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом

Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом

1 час назад
Через несколько часов после суда Вайнштейн попал в больницу

Через несколько часов после суда Вайнштейн попал в больницу

2 часа назад
Нефть подешевела более чем на 5 процентов

Нефть подешевела более чем на 5 процентов

34 минуты назад
Трамп на 30 дней закрыл США для европейцев

Трамп на 30 дней закрыл США для европейцев

1 час назад
Замминистра энергетики РФ: мы ни с кем не ведем ценовой войны

Замминистра энергетики РФ: мы ни с кем не ведем ценовой войны

3 часа назад
Пандемии в истории человечества. Справка

Пандемии в истории человечества. Справка

5 часов назад
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

6 часов назад
ВВС США обстреляли базу иракского ополчения на границе с Сирией

ВВС США обстреляли базу иракского ополчения на границе с Сирией

3 часа назад
Доллар вырос до 73 рублей на фоне объявления ВОЗ о пандемии

Доллар вырос до 73 рублей на фоне объявления ВОЗ о пандемии

5 часов назад
Дмитрий Козак: Украина и Донбасс могут обменяться пленными до конца марта

Дмитрий Козак: Украина и Донбасс могут обменяться пленными до конца марта

5 часов назад
Сломанные судьбы вебкам-моделей: расследование "Прямого эфира"

Сломанные судьбы вебкам-моделей: расследование "Прямого эфира"

11 часов назад
От техники до лекарств: названы товары, которым слабый рубль перепишет ценники

От техники до лекарств: названы товары, которым слабый рубль перепишет ценники

2 часа назад
Доктор Мясников назвал два вопроса для определения депрессии

Доктор Мясников назвал два вопроса для определения депрессии

14 часов назад
Премьера фильма "Зулейха открывает глаза" пройдет в "Октябре"

Премьера фильма "Зулейха открывает глаза" пройдет в "Октябре"

10 часов назад
Мария Аронова о фильме "Лёд 2": основа всего – любовь

Мария Аронова о фильме "Лёд 2": основа всего – любовь

19 часов назад
Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

20 часов назад
"Было так высоко, что захватывало дух": актриса рассказала о съемках "Невесты комдива"

"Было так высоко, что захватывало дух": актриса рассказала о съемках "Невесты комдива"

10.03.2020 17:55
Советы эксперта: как помочь ребенку не заболеть

Советы эксперта: как помочь ребенку не заболеть

02.03.2020 15:23
Защитник "Ювентуса" заразился коронавирусом

Защитник "Ювентуса" заразился коронавирусом

3 часа назад
Дикие люди: о порче фресок Рафаэля и вандализме в искусстве

Дикие люди: о порче фресок Рафаэля и вандализме в искусстве

3 часа назад
Евгения Медведева: на чемпионате мира должен был состояться мой комментаторский дебют

Евгения Медведева: на чемпионате мира должен был состояться мой комментаторский дебют

3 часа назад
Конгресс ограничил полномочия Трампа в использовании вооруженных сил против Ирана

Конгресс ограничил полномочия Трампа в использовании вооруженных сил против Ирана

3 часа назад
В охваченной эпидемией Италии прекращена практически вся торговля

В охваченной эпидемией Италии прекращена практически вся торговля

4 часа назад
Владимир Путин провел встречу с крупными венчурными инвесторами

Владимир Путин провел встречу с крупными венчурными инвесторами

4 часа назад
Мусорный рейтинг? Кредитный рейтинг нефтедобывающие стран может быть резко снижен

Мусорный рейтинг? Кредитный рейтинг нефтедобывающие стран может быть резко снижен

4 часа назад
В Экспертном институте социальных исследований прокомментировали поправки в Конституцию

В Экспертном институте социальных исследований прокомментировали поправки в Конституцию

5 часов назад
В России создан оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса

В России создан оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса

5 часов назад
Кого и зачем убивала "Сеть": генетическая экспертиза подтвердила страшные предположения

Кого и зачем убивала "Сеть": генетическая экспертиза подтвердила страшные предположения

8 часов назад
Госдума и Совфед одобрили поправки в Конституцию РФ

Госдума и Совфед одобрили поправки в Конституцию РФ

9 часов назад
РПЛ ограничила число зрителей на матчах в Москве до пяти тысяч человек

РПЛ ограничила число зрителей на матчах в Москве до пяти тысяч человек

9 часов назад
Бывший замглавы ФСИН приговорен к 9 годам колонии

Бывший замглавы ФСИН приговорен к 9 годам колонии

10 часов назад
ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире

ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире

10 часов назад
Браконьеры убили последнюю самку белого жирафа и ее детеныша

Браконьеры убили последнюю самку белого жирафа и ее детеныша

10 часов назад
"Найдена. Погибла". Тело пропавшей в Тамбовской области девочки было закопано в лесу

"Найдена. Погибла". Тело пропавшей в Тамбовской области девочки было закопано в лесу

10 часов назад
Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам тюрьмы

Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам тюрьмы

11 часов назад
Московский автосалон-2020 оказался под угрозой отмены

Московский автосалон-2020 оказался под угрозой отмены

15 часов назад
Верный "бабник": Олег Алмазов рассказал, что отбил свою женщину у бандита

Верный "бабник": Олег Алмазов рассказал, что отбил свою женщину у бандита

15 часов назад
Нефтяные джаз, хард-рок и симфония

Нефтяные джаз, хард-рок и симфония

15 часов назад
Обзор смартфона Samsung Galaxy A51: на смену бестселлеру

Обзор смартфона Samsung Galaxy A51: на смену бестселлеру

16 часов назад
"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

10.03.2020 17:27
Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

10.03.2020 15:28

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку