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Коронавирус 16 минут назад

12 марта 202005:40

"Интер" приостановил спортивную деятельность из-за коронавируса у игрока "Ювентуса"

EPA

Миланский футбольный клуб "Интер" выступил с заявлением о ситуации с коронавирусом COVID-19, которым заразился защитник туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани.

Накануне "нерадзурри" встречались со "старой синьорой" в рамках чемпионата страны. Матч проходил при пустых трибунах и завершился со счетом 2:0 в пользу "бьянконери". Ругани провел всю игру на скамейке запасных.

"После объявления "Ювентусом" о том, что тест их футболиста Даниэле Ругани дал положительный результат на коронавирус, "Интер" приостанавливает всю спортивную деятельность, – говорится на официальном сайте миланцев. – На данный момент клуб предпринимает шаги для внедрения всех необходимых процедур".

Ранее из-за коронавируса был остановлен чемпионат Италии. В Испании два ближайших тура Ла Лиги пройдут без зрителей. Во Франции болельщики не смогут посетить игры четырех туров Лиги 1 и Лиги 2. В чемпионате Англии запретили традиционные рукопожатия игроков.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вскоре вирус распространился по всему миру, сейчас он зарегистрирован в 114 странах. Заболевших при этом уже порядка 119 тысяч человек, из которых более 4290 скончались.

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