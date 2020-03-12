Герман Греф нарастил долю в уставном капитале Сбербанка

Там где одни видят повод для паники, другие открывают окно возможностей. Президент “Сбербанка” Герман Греф 10 марта докупил акции кредитной организации, увеличив долю в ее уставном капитале. Доля пакета Грефа в общем объеме обыкновенных акций увеличилась с 0,003% до 0,0039%. В уставном капитале — с 0,0031% до 0,00399%.

Аналогичный ход сделали зампред правления банка Александр Морозов и Станислав Кузнецов. Их доля в уставном капитале кредитной организации выросла до 0,0021% и 0,00085% соответственно. 10 марта средневзвешенная цена акций Сбербанка на Московской бирже составила 197,85 руб.

Стоит отметить, что покупка и продажа топ-менеджментом Сбербанка акций и облигаций организации — нормальная практика. Так 6 марта стало известно о покупке зампредом правления банка Анатолием Поповым 0,00030% обыкновенных акций. В январе же, как отмечает Интерфакс, Попов продал весь свой пакет.