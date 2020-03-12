Россия передала другим странам около 800 систем для диагностики COVID-19

Россия передала другим странам около 800 систем для диагностики коронавируса COVID-19. Как уточняют в Роспотребнадзоре, среди адресатов — Иран, Северная Корея и Монголия, а также государства Евразийского экономического союза и СНГ. Системы позволят провести около 80 тысяч исследований, сообщает телеканал "Россия 24".

Большая часть партии досталась Ирану, который получил порядка 500 систем. Это не первая передача российских средств диагностики за рубеж: ранее нашу разработку уже получили 10 государств.

В России по итогам прошедших суток выявлено восемь новых зараженных коронавирусом. Все заболевшие недавно вернулись из Италии. Оперативный штаб рекомендует отменить загранкомандировки госслужащих, за исключением неотложных.