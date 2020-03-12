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Поправки в Конституцию 15 минут назад

12 марта 202006:54

Депутаты заксобрания Приморья одобрили закон о поправках в Конституцию

Депутаты заксобрания Приморья одобрили закон о поправках в Конституцию

Депутаты законодательного собрания Приморского края на внеочередном заседании одобрили закон о поправках в Конституцию. На заседании присутствовали 37 депутатов. "За" проголосовали 32, остальные воздержались.

Приморье активно участвовало в подготовительной работе: поправки в Конституцию обсуждались на разных общественных площадках, напоминает телеканал "Россия 24".

Закон накануне был принят федеральным парламентом, и теперь его направили для рассмотрения в регионы. Документ будет считаться одобренным после того, как его поддержат две трети региональных заксобраний. После этого Совфед вновь соберется на заседание, чтобы утвердить решение регионов. Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции пройдет 22 апреля. Этот день будет нерабочим.

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