На Колыму идет мощный снежный циклон

Мощный снежный циклон идет на Колыму. В Магаданской области объявлена лавинная опасность. Ожидаются сильный ветер, снегопады, метели и резкое потепление.

Власти разослали экстренное предупреждение — непогода может привести к чрезвычайным ситуациям. Спасатели рекомендуют жителям не покидать населенные пункты. А синоптики говорят о резком скачке давления, который может привести к проблемам со здоровьем.

Циклон со снегопадами и метелями пришел на Колыму с Сахалина. К этому часу электроснабжение на острове удалось полностью восстановить. На некоторых дорогах Сахалина уже открыто движение. Частично возобновлено автобусное сообщение, передает телеканал "Россия 24".