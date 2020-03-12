12 марта 202006:30

На Колыму идет мощный снежный циклон

На Колыму идет мощный снежный циклон

Мощный снежный циклон идет на Колыму. В Магаданской области объявлена лавинная опасность. Ожидаются сильный ветер, снегопады, метели и резкое потепление.

Власти разослали экстренное предупреждение — непогода может привести к чрезвычайным ситуациям. Спасатели рекомендуют жителям не покидать населенные пункты. А синоптики говорят о резком скачке давления, который может привести к проблемам со здоровьем.

Циклон со снегопадами и метелями пришел на Колыму с Сахалина. К этому часу электроснабжение на острове удалось полностью восстановить. На некоторых дорогах Сахалина уже открыто движение. Частично возобновлено автобусное сообщение, передает телеканал "Россия 24".

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