В освобожденном городе Аль-Касимия в Сирии военные нашли тюрьму боевиков

Военные Сирии нашли в освобожденном городе Аль-Касимия тюрьму, где боевики держали сотни мирных жителей. Террористы организовали ее в заброшенном здании фабрики мороженого.

Люди попадали туда по любому незначительному обвинению, а зачастую — по надуманным предлогам ради выкупа, утверждают сирийские военные. Всего в тюрьме держали более 500 человек, в том числе женщин с грудными детьми, сообщает телеканал "Россия 24".

Все это подтверждают записи в личных делах заключенных — их нашли в здании напротив, которое экстремисты использовали в качестве своего суда. Архив дает шанс узнать о судьбе жертв боевиков, в том числе тех пленников, которых они при бегстве забрали с собой.