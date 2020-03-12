Министр иностранных дел Польши выступает за улучшение отношений с Россией

В польском МИДе выступили за улучшение отношений с Россией. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Польша и Россия — соседние страны, и между ними должны существовать нормальные отношения.

По мнению Чапутовича, пока что диалог напряженный, но Варшава хотела бы его улучшения, передает телеканал "Россия 24". Так, для обсуждения ситуации Яцек Чапутович надеется встретиться с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, с которым последний раз встречался в мае 2019 года.

Чапутович также выступил за совместную работу историков двух стран, в частности, по теме Второй мировой войны, чтобы провести общий анализ документов и прийти к общему пониманию исторических фактов.