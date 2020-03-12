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12 марта 202006:04

10 компаний-лидеров в области искусственного интеллекта

Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

Китайская Академия наук опубликовала “2019 AI Development White Paper” – исследование, посвященное искусственному интеллекту и разработкам в этой области.

В рамках исследования эксперты проанализировали ключевые технологические и промышленные сферы применения искусственного интеллекта в различных секторах по всему миру.

Согласно исследованию, основные сферы применение искусственного интеллекта – это машинное зрение, обработка языка и другие важные сферы. При этом типичные сферы применения искусственного интеллекта – это сфера безопасности, финансы, продажи, транспорт и здравоохранение.

Ниже мы расскажем о 10 компаниях, которые сделали наибольший вклад в развитие и применение искусственного интеллекта в мире.

10. IBM

Компания разработала суперкомпьютер IBM Watson, оснащенный системой искусственного интеллекта. Его основная задача – понимать задачи, сформулированные на естественном языке и находить ответы на них, используя искусственный интеллект.

9. Automation Anywhere

Automation Anywhere – это разработчик платформы, позволяющей автоматизировать бизнес-процессы. Платформа позволяет автоматизировать повторяющиеся процессы, не используя программирование.

8. iFlytek

Компания iFlytek является разработчиком высокоинтеллектуального переводчика. Эта программа позволяет синхронно переводить с одного языка на другой.

7. Megvii

Megvii – китайская компания, которая занимается разработкой систем распознавания лиц. Компания использует самую большую базу данных в мире – около 1.3 миллиардов китайцев.

6. Sensetime

Sensetime – еще одна китайская компания, которая работает в области распознавания лиц. Компания была основана в Гонконге.

5. DJI-Innovations

DJI-Innovations – китайская компания, которая является лидером в области производства беспилотных летательных аппаратов, дронов и оборудования для стабилизации видеосъемки.

4. Baidu

Baidu – лидер среди китайских поисковых систем. Кроме того, компания развивает другие направления, в частности, работает с искусственным интеллектом.

3. Facebook

Facebook – американская компания, созданная Марком Цукербергом. Ей принадлежит одноименная крупнейшая в мире социальная сеть. Помимо прочего, Facebook развивает другие направления деятельности, в их числе и искусственный интеллект.

2. Google

Google поддерживает и разрабатывает многочисленные интернет-сервисы, а также получает большой доход от рекламы. Помимо прочего, компания ведет разработки в сфере искусственного интеллекта.

1. Microsoft

Мировым лидером по работе с искусственным интеллектом стала американская компания Microsoft. Основной деятельностью компании является разработка программного обеспечения для вычислительной техники.

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