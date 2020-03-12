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12 марта 202006:15

Изобретатель против своего "детища": 5 историй

Lino Mirgeler/dpa/Global Look Press

Каждый раз, когда мы думаем об изобретениях, нам представляются гениальные ученые, которые создали что-то такое, что изменило мир в лучшую сторону.

Однако это не всегда так. История знает примеры ученых, которые впоследствии отказались от своих изобретений, увидев печальные последствия их использования.

Ниже мы расскажем о пяти историях, когда изобретатели пожалели о своих детищах.

Агент оранж

Агент оранж – это вид химического оружия, его название произошло от цвета бочек, в которых перевозили вещество. В основу создания вещества легли разработку американского ботаника Артура Галстона, который занимался поиском веществ, позволяющих ускорить рост сельскохозяйственных культур. В частности, он занимался синтезом дихлорфеноксиуксусной кислоты, которая позволяла ускорить рост бобовых.

Тем не менее, его коллеги без его разрешения использовали наработки Галстона для создания химического оружия, которое использовалось во время войны во Вьетнаме. Вещество использовалось для того, чтобы уничтожить сельскохозяйственные культуры вражеской стороны. Однако это вещество также стало причиной многочисленных врожденных дефектов и проблем со здоровьем у детей.

Галстон не считал себя виновным в том, как применялись его наработки, ведь это было сделано не по его воле. Однако он выступал против применения агента оранж. Он требовал прекратить применение смеси, называя ее химическим оружием.

Он сам отмечал, что применение его наработок в войне поколебало его веру в конструктивную роль науки и привело к тому, что ученый был против действий США во Вьетнаме. Он также собирал подписи коллег-ученых под петицией, которую он направил президенту США Линдону Джонсону. Президент не ответил ученому, однако он получил ответ от госсекретаря, в котором его убеждали в том, что применение вещества абсолютно безвредно.

Кофе в капсулах

Популярность капсульных кофе-машин растет с каждым днем. Это легкий способ приготовить чашку кофе без лишних усилий и временных затрат. Тем не менее, известно, что оставшиеся после этого капсулы наносят вред окружающей среде, так как их невозможно утилизировать или переработать.

Но когда Джон Сильван изобретал капсулы для кофе, он не думал об этом. Его изобретение – капсульные кофе-машины – стали крайне популярны, однако сам изобретатель в прессе был вынужден сделать заявление о том, что стыдится своего изобретения. Помимо этого, сожаление вызывает о тот факт, что чрезмерное употребление кофе вредно для организма человека. Это также стало причиной, по которой Сильван выразил сожаление.

Игра Flappy Bird

Игра Flappy Bird была создана в 2013 году разработчиком Донгом Нгуеном. Эта игра не отличается четкостью графики, а сам принцип игры крайне прост: игроку необходимо контролировать полет птицы между зелеными трубами и стараться не задевать эти трубы. Игра стала пользоваться бешеной популярностью во всем мире.

Однако через некоторое время появились критики, которые заявили, что игра вызывает зависимость.

Несмотря на то, что игра помогла ее создателю хорошо заработать, в 2014 году он удалил ее из App Store и Google Play. Сам разработчик заявил, что из-за того, что игра стала популярной, к его персоне было приковано слишком много внимания, что для него оказалось непривычным.

После того, как игра была удалена, появилось множество ее клонов, которым, тем не менее, не удалось повторить ее успеха.

Кубиклы в офисном помещении

Роберт Пропст разработал кубиклы в офисных помещениях, пытаясь справиться с проблемой постоянного шума в офисах. По его задумке, стены кубикла должны были обеспечить сотруднику более комфортные условия для выполнения своих обязанностей. Это решение казалось отличным вариантом для поставленных задач, ведь оно, по задумке, предоставляло необходимый комфорт.

Тем не менее, сам Пропст был крайне разочарован тем, как его идея воплотилась в жизнь.

Дело в том, что на практике компании, решившие воспользоваться идеей Пропста, стали уменьшать пространство, отведенное для кубикла, таким образом пытаясь вместить в помещение как можно больше сотрудников. То есть, кубиклы становились настолько маленькими, что ни о каком комфорте не могло быть и речи.

Пропст был очень недоволен тем, как изменились его идеи, заявив, что далеко не все организации заботятся о комфорте своих служащих.

Торговые центры

Идею создания места, где магазины объединены под одной крышей, разработал американский архитектор Виктор Грюн. По его замыслу, торговые центры должны располагаться в зоне доступности, так чтобы каждый житель города мог добраться до них.

Кроме того, его план включал зеленые насаждения и произведения искусства на территории торгового центра. Все это должно было способствовать хорошему настроению у покупателей. Однако владельцы торговых центров решили, что если убрать из плана зеленые насаждения и предметы искусства, то у них появится больше места под магазины, а следовательно, можно будет получать больше денег за аренду помещений. В итоге, современные торговые центры выглядят совсем не так, как из задумал создатель.

Сам Грюн высказал сожаление относительно того, во что превратилась его задумка.

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