У баскетболиста "Юты" обнаружен коронавирус. НБА берет паузу

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила о том, что регулярный чемпионат турнира будет приостановлен на неопределенный срок из-за распространения коронавируса COVID-19.

Французский центровой команды "Юта Джаз" Руди Гобер сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, по этой причине матч против "Оклахомы" не состоялся. Баскетболисты уже были готовы начать матч, однако судьи вернули команды в раздевалки. Через полчаса прозвучало объявление об отмене игры.

NBA To Suspend Season Following Tonight's Games pic.twitter.com/2PTx2fkLlW — NBA (@NBA) March 12, 2020

"Мы планируем использовать этот перерыв, чтобы определить наши дальнейшие действия по отношению к пандемии коронавируса", – сообщает пресс-служба лиги.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вскоре вирус распространился по всему миру, сейчас он зарегистрирован в 114 странах. Заболевших при этом уже порядка 119 тысяч человек, из которых более 4290 скончались.