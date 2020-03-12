До России не доедут 15 тысяч иностранных туристов

Экстренные меры по борьбе с распространением пандемии — процесс многосторонний. Россия отменяет рейсы в страны Европы с наибольшим числом зараженных — Италию, Испанию, Францию, Германию. Однако и поток приезжих в Россию тоже иссякает.

По данным Ассоциации туроператоров России, были отменены поездки с марта по май примерно для 15 тысяч иностранцев. Общая стоимость туров, которые не состоятся из-за угрозы распространения эпидемии коронавируса, оценивается как минимум в 500 миллионов рублей.

"По подсчетам Аналитической службы АТОР, общая стоимость аннулированных заявок на период с марта по май 2020 года уже сейчас составляет не менее 500 млн рублей", — говорится в сообщении на сайте АТОР.

При этом в ассоциации отмечают, что большая часть отмен идет со стороны Азии. Помимо Китая и Южной Кореи, гражданам которой сейчас явно не до путешествий, планы по поездкам пересматривают во Вьетнаме, Индонезии и Японии.

“Традиционно эти туристы начинают туристический сезон раньше турпотока из других стран. На втором месте — Ближний Восток, затем — Европа", — отметили в АТОР.