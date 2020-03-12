Осведомитель WikiLeaks Челси Мэннинг попыталась покончить с собой в тюрьме

Главный осведомитель портала WikiLeaks, бывший военный аналитик США Челси Мэннинг попыталась покончить с собой в тюремной камере.

Об этом сообщили адвокаты Мэннинг, добавив, что после попытки суицида пострадавшую доставили в больницу. Информацию об инциденте подтвердили и представители центра заключения в Александрии, где содержится осведомитель.

Мэннинг арестовали в мае прошлого года за отказ давать показания против WikiLeaks и назначили штраф в размере 500 000 долларов. 13 марта Мэннинг должна была появиться в зале суда на слушаниях по изменению меры пресечения, передает телеканал "Россия 24".