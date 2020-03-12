Симеоне – о выходе в 1/4 финала Лиги чемпионов: победили очень сильного соперника

Главный тренер испанского "Атлетико" Диего Симеоне поделился впечатлениями от игры своих подопечных в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля". Встреча завершилась в дополнительное время со счетом 3:2 в пользу мадридцев.

"Я очень рад за команду и за наш клуб. Мы победили очень сильного соперника и вернулись в число восьми лучших команд континента, – приводит слова Симеоне пресс-служба УЕФА. – "Ливерпуль" здорово играл. Болельщики гнали их вперед, но нам удалось с этим справиться".

Первая игра завершилась победой мадридцев с минимальным счетом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч "Атлетико" (4:2) вышел в четвертьфинал турнира. Своего следующего соперника подопечные Симеоне узнают в пятницу, 20 марта, в результате жеребьевки.

Напомним, "Ливерпуль" – действующий победитель Лиги чемпионов, в финале турнира сезона-2018/2019 команда Юргена Клопа в Мадриде обыграла лондонский "Тоттенхэм Хотспур" – 2:0.