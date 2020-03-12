Испанское уголовное дело против Фирташа прекращено

Украинский миллиардер Дмитрий Фирташ, может вздохнуть свободнее: заведенное на бизнесмена 5 лет назад в Испании уголовное дело отправилось в архив.

Как сообщает местная пресса, прокуратура королевства подозревала бизнесмена в отмывании денег и участии в преступном сообществе, но не смогла собрать достаточно веских доказательств. С 2017 года следственное управление Барселоны дважды направляло в Австрию, где Фирташ находится с 2014 года, запрос на экстрадицию, но получало отказ.

Правда, такое решение Фемиды, не принесет олигарху окончательного успокоения. Ведь уголовное дело на Фирташа также заведено в США, где его обвиняют в создании коррупционной схемы для закупки индийского титана. И вряд ли американское правосудие оставит бизнесмена в покое также быстро, как испанское. По словам адвокатов, в Штатах Фирташа может ждать “непропорционально суровое наказание”. Дело-то носит политический оттенок. Пока же свободу Фирташа обеспечивает залог в 125 млн евро.