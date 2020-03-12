Шайба Наместникова помогла "Колорадо" обыграть "Рейнджерс"

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" на льду домашней арены "Пепси-центр" в Денвере обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 3:2. Победная шайба была заброшена на третье минуте дополнительного периода.

Основное время завершилось вничью 2:2. У "лавин" отличились Тайсон Джост (12-я минута) и Владислав Наместников (24), а у гостей первую забросил Мика Зибанеджад (7), а Павел Бучневич сравнял счет за 13 секунд до конца третьего периода после передачи Артемия Панарина. Но на третьей минуте овертайма Кейт Макар принес победу "Колорадо".

Вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев отбил 23 броска. На счету Бучневича стало 17 голов и 30 передач. У Панарина 32 гола и 63 паса. Для Наместникова гол стал 17 в текущем сезоне. Также Владислав 14 передач. Его одноклубники Валерий Ничушкин и Владислав Каменев.

"Колорадо" одержал вторую победу в последних пяти играх и с 92 очками занимает второе место в Западной конференции, а "Рейнджерс" расположился на 11 строчке на Востоке, имея в активе 79 очков.