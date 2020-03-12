Самолет, летевший из Иркутска в Москву, экстренно сел в Кемерове

Лайнер компании S7, летевший из Иркутска в Москву, экстренно сел в Кемерове из-за плохого самочувствия пассажира. В аэропорту мужчину ожидали медики, передает ТАСС.

О состоянии пассажира, у которого были проблемы с сердцем, информации пока нет.