Аналитик, предсказавший мировой кризис 2008 года, предупреждает о новом крахе

Джесси Коломбо, экономический прогнозист, который предсказал жилищный и кредитный пузырь в США до краха 2008 года, предупредил, что мир ожидает еще один кризис, и на этот раз он будет даже более серьезным, пишет The Independent.

Причины потенциального кризиса не ограничиваются вспышкой коронавируса COVID-19, нарушившей глобальную деловую активность в последние недели.

"Мы уже двигались к рецессии до того, как кто-либо слышал о коронавирусе", — отметил Коломбо.

Еще в июне прошлого года он заявил, что обнаружил "пузыри" более чем на 20 рынках, среди которых европейская недвижимость, американские акции, американские студенческие кредиты и автокредиты, технологические стартапы и сланцевая энергетика.

Одним из самых крупных является китайский кредитный пузырь, который в значительной степени обусловлен расходами на инфраструктуру.

"Это иллюзия экономического восстановления, вызванного инфляцией экономических пузырей. Теперь я думаю, что они начинают лопаться", — сказал Коломбо.

"Каким бы плохим ни был [кризис] 2008 года, будущий будет еще хуже, потому что сейчас намного больше долгов — почти 100 триллионов долларов нового долга", — добавил он.

ФРС США и другие крупнейшие центробанки мира годами заливали финансовую систему свежими деньгами, что способствовало росту рынков. Годы масштабного монетарного стимулирования оставили регуляторам мало возможностей для борьбы с будущими кризисами.

В среду Банк Англии экстренно снизил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов в попытке ограничить экономические последствия коронавируса. На прошлой неделе аналогичное решение приняла Федеральная резервная система США. Ожидается, что Европейский центральный банк примет меры по поддержке экономики еврозоны на своем заседании в четверг.

Однако инвесторы и экономисты предупреждают, что денежно-кредитная политика не поможет спасти мировую экономику, учитывая, что некоторые регуляторы, такие как ЕЦБ и Банк Японии, уже установили отрицательные ставки.