В Казани знаменитого кота Виктора встретили овациями

Блогер Михаил Галин и его знаменитый толстый кот Виктор прибыли накануне в Казань. Пушистого красавца у вагона встречали аплодисментами. Кот немного боялся и не покидал крепких объятий хозяина. Пушистый пассажир впервые путешествует на поезде.

"Это было его первое путешествие в поезде. Сначала было волнительно, а потом ему очень понравилось. Лучше, чем его первое путешествие в самолете", — отметил Галин.

Напомним, Виктор стал популярным в ноябре после того, как его хозяина наказали за то, что он взял на борт самолета питомца. Из-за лишнего веса кот должен был ехать вместе с багажом, но Михаил нарушил правила. Тогда история наделала много шума, а для кота обернулась стрессом. Зеленоглазый красавец даже скинул пару килограммов.

В Казани к пушистому путешественнику приковано внимание и со стороны поклонников, и журналистов, сообщает ГТРК "Татарстан". На главной пешеходной улице города кот вызвал бурный ажиотаж. Виктор уже успел посетить памятник Коту казанскому, и даже сфотографировался рядом.

Кроме того, Виктор посетил студию "Вестей Татарстана". Он внимательно изучил съемочную площадку, а после тихо просидел с хозяином во время интервью.

В Казани гости пробудут до 13 марта. После экскурсии по городу их ждет посещение Старо-Татарской слободы, Музея чак-чака и Иннополиса.

Знаменитый толстый кот Виктор стал гостем студии "Вестей Татарстана" на "России-24". Виктор стал известным после того, как авиакомпания отказала принимать его на борт из-за перевеса. Сегодня кот гулял по Казани, познакомили его и с Котом Казанским.

Пушистого гостя прямо у вагона встречали аплодисментами. Самый известный российский кот – Виктор – прибыл в Казань. Сначала боялся, осматривался и не покидал крепких объятий хозяина. Зеленоглазый красавец впервые путешествовал не на самолете.

Еще в ноябре Виктора не хотели впускать на борт самолета – из-за избыточного веса. История наделала много шума. Для кота она обернулась стрессом, и он скинул пару килограммов. В Казани к пушистому путешественнику приковано внимание со стороны поклонников и журналистов. Виктор вызвал ажиотаж на главной пешеходной улице города.

Виктор уже успел взглянуть на памятник Коту казанскому. И даже не побоялся посидеть рядом и сфотографироваться – традиция соблюдена – и не одна. Почетный гость посетил и студию «Вестей». Необычный гость изучил съемочную площадку, а после воспитанный кот тихо просидел с хозяином во время интервью.

В Казани гости пробудут до 13 марта. Впереди насыщенная программа: посещение Старо-Татарской слободы, Музея чак-чака и Иннополиса.