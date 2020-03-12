НХЛ может взять паузу на три недели

Вслед за Национальной баскетбольной ассоциацией может приостановить регулярный чемпионат другая североамериканская лига – Национальная хоккейная лига. Причина – вспышка коронавирусной инфекции в США и Канаде.

НБА приостановила регулярный чемпионат после того, как вирус COVID-19 был обнаружен у игрока клуба "Юта Джаз" Руди Гобера. Среди хоккеистов инфицированных нет. Однако НХЛ, скорее всего, пойдет на эту меру и приостановит регулярный чемпионат на три недели.

Ситуация осложняется тем, что многие хоккейные и баскетбольные клубы используют одни и те же спортивные сооружения. Даже если проводить встречи без зрителей, безопасность участников встреч не может быть гарантирована.