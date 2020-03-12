"Лос-Анджелес Кингз" выиграл седьмой матч подряд

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился встречей "Лос-Анджелес Кингз" и "Оттава Сенаторз". "Короли" одержали победу с результатом 3:2.

"Кингз" уступали по ходу встречи 0:1 и 1:2. Но сумели отыграться, а потом провести победную шайбу – 3:2. "Лос-Анджелес" выиграл седьмой матч подряд, однако остается предпоследней командой Западной конференции. "Оттава" также предпоследняя, но на Востоке.

Защитник "сенаторов" Никита Зайцев не набрал ни одного очка, но заработал четыре минуты штрафа. Нападающий "королей" Николай Прохоркин результативных действий не совершил.