Банк Японии анонсировал экстренные меры для поддержки рынка

Банк Японии готов тушить пожар на фондовых рынках ликвидностью. Как заявил в прямом эфире национального телевидения глава регулятора Харухико Курода, организация готова принять экстренные меры для стабилизации ситуации.

"Мы обсудили ситуацию на рынках. В случае необходимости Банк Японии примет меры к стабилизации обстановки путем финансового насыщения рынков", — сообщил Курода после экстренной встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Торги на Токийской бирже 12 марта начались с обвала: ключевой индекс площадки Nikkei 225 рухнул почти на 5%. Под конец утренней сессии падение составило 4,54% до 18533,71 пункта. Это минимальный уровень с апреля 2017 года. Более широкий TOPIX просел на 4,31%.

При этом параллельно шло и крайне нежелательное для японских властей укрепление нацвалюты. Иена прибавила по отношению к американскому доллару 1,6%. При этом Токио крайне негативно относится к любым попыткам отечественной валюты подрасти: это серьезно бьет по местным экспортерам.