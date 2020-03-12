Австралия направит более $11 миллиардов на борьбу с последствиями коронавируса

Правительство Австралии выделит 17,6 миллиарда австралийских долларов (11,4 миллиарда долларов США), чтобы предотвратить первую рецессию почти за 30 лет на фоне вспышки коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

"Это всеобъемлющий, хорошо продуманный, четко ориентированный план, который призван поддержать австралийскую экономику, рабочие места и бизнес в предстоящие трудные месяцы", — заявил премьер-министр Скотт Моррисон на пресс-конференции в Канберре.

По его словам, более 6 миллионов получателей социальных пособий, в частности пенсионеры и безработные граждане, получат единовременную денежную выплату в размере 750 австралийских долларов с 31 марта.

Кроме того, пакет стимулирующих мер предусматривает поддержку малого бизнеса.

Ранее Австралия объявила о пакете мер в сфере здравоохранения на сумму 2,4 миллиарда австралийских долларов для борьбы с последствиями COVID-19.

На прошлой неделе Резервный банк Австралии снизил ключевую процентную ставку четвертый раз менее чем за год — до рекордно низкого уровня 0,5% годовых, чтобы поддержать экономику.

Рейтинговое агентство S&P ожидает, что Австралия столкнется с рецессией в первой половине 2020 года. Однако имеющееся фискальное пространство позволит властям Австралии стимулировать экономику без угрозы для кредитного рейтинга "AAA", считают в S&P.