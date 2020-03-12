США окажут финансовую поддержку гражданам и малому бизнесу в связи с коронавирусом

США предоставят гражданам, а также малому и среднему бизнесу трехмесячные налоговые каникулы, чтобы ограничить экономические последствия коронавируса COVID-19, заявил президент Дональд Трамп. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Трамп заявил, что он поручит Управлению по делам малого бизнеса (SBA) "использовать имеющиеся полномочия для предоставления капитала и ликвидности фирмам, пострадавшим от коронавируса". Управление будет предоставлять кредиты под низкие проценты компаниям в пострадавших отраслях.

Президент США сказал, что попросит Конгресс увеличить финансирование программы кредитования SBA на дополнительные 50 миллиардов долларов.

Кроме того, Трамп поручит Министерству финансов приостановить сбор налогов с некоторых физических и юридических лиц, пострадавших от коронавируса, без взимания последующих неустоек. Эта мера, как отмечается, обеспечит экономике дополнительную ликвидность на сумму более 200 миллиардов долларов.

Президент призвал Конгресс "незамедлительно ввести послабления в части налогообложения на заработную плату". Он также объявил, что в ближайшее время примет чрезвычайные меры для оказания финансовой помощи работникам, которые больны, находятся в карантине или ухаживают за другими из-за коронавируса.

В конце февраля американские чиновники в сфере здравоохранения предупредили, что коронавирус почти наверняка распространится по стране, хотя неизвестно, насколько серьезным будет его воздействие.

В среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжающимся распространением коронавируса в глобальном масштабе.