В Перми начался процесс о массовом отравлении: 30 пострадавших, ребенок умер

В суде Индустриального района Перми начался процесс о массовом отравлении в кафе "Овсянка" и "О-фит". ЧП произошло в ноябре прошлого года, пострадал 31 человек, позже один ребенок умер.

Мария вспоминает, как пришли с сыном в спорткомплекс и перед тренировкой решили перекусить. Взяли картофельную запеканку с мясом. Мария Мочалова отмечает: "После тренировки ребенка сразу стало плохо, даже до дома не доехали". В итоге у обоих выявили сальмонеллёз. Попали в больницу, причём мальчик даже в реанимацию.

В суде Мария намерена добиться компенсации морального вреда от компании "Корпорация питания", которая готовила еду для двух кафе. Сумма иска заявлена в размере полумиллиона рублей, сообщают "Вести Пермь". И это пока речь только о ней, по сыну будет подаваться отдельный иск.

Расследование ведет Следственный комитет. К делу об массовом отравлении добавилось еще одно — один из пострадавших 11-летний мальчик умер в больнице. Значит на допрос будут вызывать медиков.

Старший следователь следственного отдела по Индустриальному району СУ СК РФ по Пермскому краю Анна Кадешникова заявила: "Расследуется уголовное дело по факту массового отравления в кафе "О-фит" и "Овсянка". В результате отравления скончался один несовершеннолетний. Также в следственном отделе расследуется уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи".

Судебные тяжбы только начинаются. В Роспотребнадзоре утверждают, что уже готовы десяток исков, и будет больше.