Дефицит американского бюджета достиг рекордной отметки

США продолжает наращивать дефицит бюджета: год назад по итогам февраля была достигнута рекордная отметка $233,977 миллиарда за месяц. Экономисты, политики и даже некоторые чиновники забили тревогу: слишком уж быстро растет отрицательное сальдо. Однако в феврале 2020 года рекорд был побит: планка поднялась на 0,6% до $235,335 миллиарда.

Нескорректированные расходы американской казны в прошлом месяце составили $423 миллиарда, увеличившись на 5% по сравнению с февралем 2019 года. При этом нескорректированные поступления составили лишь $188 миллиардов, увеличившись по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 12%.

Если же учитывать календарные эффекты, дефицит за февраль составил $238 миллиардов по сравнению с прошлогодним скорректированным дефицитом в $234 миллиарда.

Дефицит за отчетный финансовый год (5 месяцев, считая с октября 2019 года) составил $625 миллиардов по сравнению с $544 миллиардами в сопоставимом периоде предыдущего года. Таким образом, текущий показатель превысил предыдущий на 14,8%.

Аналитики давно предупреждают Вашингтон о том, что скоро дефицит преодолеет порог $1 триллиона. Судя по последним данным, процесс при этом только ускоряется. Так, по итогам предыдущего финансового года дефицит бюджета США составил $984,388 миллиарда. Рост на 26% поднял показатель на максимальную за последние 7 лет отметку. В расчете доли ВВП он составил 4,6%, тогда как годом ранее был уровень 3,8% ВВП.