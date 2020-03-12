В Казахстане отменяют все мероприятия из-за COVID-19

Из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 власти Казахстана объявили об отмене всех публичных мероприятий.

В частности, отменено и проведение министерской конференции Всемирной торговой организации (ВТО), которая планировалась в июне в Нур-Султане, сообщает "Интерфакс".

По словам президента страны, защита здоровья населения является приоритетом для властей.

"Правительство приступает к реализации специальных превентивных мер. Публичные мероприятия отменяются. Главное — защита здоровья наших граждан. Вместе мы все преодолеем", — написал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.

При этом он пообещал, что перебоев с продуктами питания и товарами первой необходимости в стране не будет.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной инфекции.

По данным гонконгской газеты South China Morning Post, которая занимается подсчетом данных о числе инфицированных, на утро 12 марта по всему миру число заболевших составило 122 тысячи 925 человек. 4 тысячи 595 человек скончались. Больше всего зараженных в Китае — 80 тысяч 793 человека. Из европейских стран больше всего заболевших в Италии — 12 тысяч 462 подтвержденных случая.