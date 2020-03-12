Суд освободил из-под ареста саратовского подростка, планировавшего убийства

В Саратове суд рассмотрел апелляционную жалобу на арест одного из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове, и изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий, передает ТАСС.

В феврале в ФСБ РФ сообщили о задержании двух подростков 14 и 15 лет, пропагандирующих в интернете массовые убийства и суициды. В ходе допроса выяснилось, что они планировали совершить вооруженное нападение на школу. Один из задержанных заявил, что намеревался убить из мести около 40 человек.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц".

26 февраля по решению Волжского районного суда Саратова подростков арестовали на два месяца.