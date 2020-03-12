12 марта 202009:00

Logitech Powered одновременно зарядит смартфон, часы и наушники

Компания Logitech выпустила новый аксессуар, который служит для одновременной беспроводной зарядки до трех устройств - например, смартфона iPhone, "умных" Apple Watch и наушников AirPods. В США новинка - Powered 3-in-1 Dock - продается за $129,99.

У новой станции Logitech предусмотрены три зарядных зоны: виде полочки, подставки для смартфона и "держалки" специально под Apple Watch. С помощью первых двух можно заряжать любую электронику, сертифицированную по стандарту Qi, в том числе Samsung Galaxy S20 и наушники Galaxy Buds Plus. Однако третья предназначена исключительно для "умных" часов Apple, поскольку в них применяется проприетарная технология зарядки.

Powered 3-in-1 Dock поддерживает быструю зарядку для смартфонов Apple (7,5 Вт) и Samsung (9 Вт). Однако её мощности для таких устройств, как Galaxy Note 10 (15 Вт), будет недостаточно.

Помимо Powered 3-in-1 Dock, Logitech предлагает два его "одиночных" варианта. Подставка для смартфона Powered Wireless Charging Stand обойдется в $59,99, плоский "коврик" Powered Wireless Charging Pad - в $39,99.

В сентябре 2017 года Apple анонсировала собственную зарядную станцию "три в одном" AirPower. Однако в марте 2019-го компания принесла извинения, объяснив, что "в итоге решили закрыть этот проект как не отвечающий нашим высоким стандартам". Предположительно, этот аппарат оказался слишком сложным для производства: у инженеров Apple не получилось сделать его таким, как он задумывался.

Текст: Вести.Hi-tech

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