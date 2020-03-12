Названы самые подделываемые модели и бренды смартфонов

Разработчики китайского смартфонного бенчмарка (программа для тестирования возможностей аппарата) Master Lu опубликовали список самых распространенных подделок под популярные модели, на которых запускалась программа в 2019-м году. Об этом сообщает Gizmochina.

Если в 2018-м году своеобразный рейтинг подделок возглавила фальшивая "раскладушка" Samsung Galaxy W2018, то спустя год эту престижную модель оттеснил на второе место поддельный iPhone 8. Очевидно, спрос на продукцию Apple в Китае (большинство пользователей бенчмарк именно из этой страны) несмотря на торговую войну с США остался высоким.

Но сохраняют притягательность для тех, кто не может купить дорогостоящий оригинал, и смартфоны-раскладушки Samsung - третье место в рейтинге занял аппарат Galaxy W2019. Также популярны у покупателей подделок аппараты, имитирующие iPhone XS Max и Samsung Galaxy S10+ (4-е и 5-е места).

Подделывают в Китае и китайские бренды - в рейтинг попали выпускаемый Huawei Honor 9, OnePlus 7 Pro и Xiaomi Mi 6. Чаще всего устройства из рейтинга обладают посредственными характеристиками. Например, самое популярное разрешение экрана - 720p, а чип - MediaTek MT6589 с графикой Mali-400 MP.

В процентном отношении на рынке подделок (в отличие от рынка смартфонов в целом) лидирует Apple - доля имитаций продукции американской компании составляет около 30%. На Samsung приходится 26,5%, Xiaomi - 9,8% и Honor - 6,1%.