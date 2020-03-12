Инсайдеры сообщают о возможной приостановке Лиги чемпионов

Футбольные Лига чемпионов и Лига Европы впервые в истории могут быть приостановлены из-за пандемии коронавируса, охватившей планету. Официального заявления УЕФА на этот счет пока нет, но поводом к такому решению могут стать случаи заражения футболистов.

Как уже сообщали Вести.Ru, первым из игроков топ-клубов коронавирусом заразился защитник итальянского "Ювентуса" Даниэле Ругани, клуб которого играет в Лиге чемпионов. По информации инсайдеров испанской радиостанции Сadena Ser, Европейский союз футбольных ассоциаций может объявить о приостановке евротурниров уже в четверг, 12 марта.