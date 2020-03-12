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12 марта 202010:03

Путин: из России утекло немного денег, если иметь в виду, сколько притекло

Отток капитала из России не считает значительным глава государства Владимир Путин. "Утекло немного денег, если иметь в виду, сколько притекло", — отметил ТАСС президент России в интервью "20 вопросов Владимиру Путину". Глава государства положительно оценил усилия российских властей по улучшению бизнес-климата в стране.

Чистый вывоз капитала из России частным сектором в 2018 году был 63 миллиарда долларов. По итогам 2019 года он сократился на 57,5% — до 26,7 миллиарда долларов.

Путин подчеркнул, что приток и отток капитала – это естественный процесс. При этом добавил, что чем более стабильными будут правила игры, чем надежнее будет защита инвестиций, собственности и имущества, тем инвесторам, вкладывающим в российскую экономику свои деньги, будет спокойнее.

"Государство должно создать условия для инвестиций, — подчеркнул Путин. — Создать лучшие условия, связанные с регулированием инфляции".

Глава российского государства обратил внимание, что в России улучшились условия для ведения бизнеса: в рейтинге группы Всемирного банка Doing Business-2020 Россия поднялась до 28 места, хотя еще несколько лет назад располагалась во второй сотне стран.

"Продвинулись на порядок", — подчеркнул такой успех президент.

Также Путин отметил рост инвестиций.

"У нас инвестиции были в начале 2000-х, по-моему, миллиард долларов. Потом на десятки пошло, — напомнил Владимир Путин. — Сейчас уже прямых инвестиций у нас свыше 540 миллиардов".

В то же время Путин призвал аккуратно относиться к реформе контрольно-надзорной деятельности, к так называемой регуляторной гильотине.

"Подходить к ней нужно осторожно, — призвал президент. – Здесь главное – не промахнуться. Взять и рубануть сразу — очень опасно, но оставлять так, как есть, невозможно. Поэтому в течение этого года правительство будет усиленно заниматься этими вопросами".

Глава государства в качестве примера ошибки привел реформу регулирования сферы общественного питания. В этом случае больницы, по мнению президента, "будут работать днем и ночью, принимая людей, которые отравились недоброкачественными продуктами".

С такой же осторожностью стоит подходить к регулированию производства и продажи лекарств, к вопросам пожарной безопасности.

Регуляторная гильотина предполагает отмену к 2021 году всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Реформа контрольно-надзорной деятельности предусматривает, что все требования к предпринимателям будут вноситься в публичный реестр. Не реже, чем один раз в пять лет, эти требования будут пересматриваться на предмет обоснованности. Первыми под регуляторную гильотину попали законы и постановления, принятые в ранние годы советской власти и действующие до сих пор.

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