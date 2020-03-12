Владельцы карт Visa смогут удалить их данные со сторонних сайтов

Держатели банковских карт международной платежной системы Visa, возможно, вскоре получат "суперспособность" - удалять данные с сайтов и сервисов, в которых они были ранее сохранены. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По сведениям издания, Visa намерена запустить в России сервис, отслеживающий хранящие данные конкретной карты интернет-ресурсы и позволяющий этими данными управлять. Делать это предстоит через мобильное приложение банка-эмитента карты, так что Visa уже подыскивает партнеров для реализации проекта.

Результаты опроса представителей крупных банков выявили, что новый сервис платежной системы интересен Московскому кредитному банку, а рассмотреть возможность его внедрения готовы ВТБ, "Русский Стандарт" и "Открытие". Другие крупные банки, включая "Сбербанк", на запрос издания не ответили.

Часто пользователи интернет-магазинов, онлайн-кинотеатров, интернет-провайдеров и сотовых операторов сохраняют данные своих карт при онлайн-оплате по ошибке, поскольку интерфейсы спроектированы так, чтобы сделать это максимально вероятным. Если клиент сохранит данные карты, включая CVV-код, на сайте, это облегчит последующие платежи, так как повторно вводить информацию не потребуется.

Однако это увеличивает риск неожиданных списаний (например, при возобновлении подписки, о которой забыли), а также утечки данных, за которыми охотятся хакеры.