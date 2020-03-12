Путин: Ходорковский - жулик, и его компания замешана в убийствах

Президент России в интервью для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" поделился своим мнением о Михаиле Ходорковском и других сотрудниках компании "Юкос", которые проходили по различным уголовным делам.

"Ходорковский — жулик, и их компания замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах", — заявил ТАСС глава государства.

По его словам, не было доказано, что Ходорковский лично участвовал в организации убийств, но эти преступления были, и совершали их, в том числе, сотрудники службы безопасности этой компании.

"Вы что думаете, сотрудники службы безопасности убивали людей по собственной инициативе? Думаю, что так не бывает. Но не доказано, значит, не доказано. Но доказаны другие факты его противоправной деятельности", — подчеркнул Владимир Путин.

В 2005 году экс-глава компании "Юкос" Михаил Ходорковский и бизнесмен Платон Лебедев получили 9 лет лишения свободы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов (позднее срок был снижен до 8 лет). В 2010 году суд приговорил их к 14 годам за хищения и легализацию средств (позже срок опять был снижен — до 11 лет). В 2013 году Ходорковский был помилован президентом и освобожден. Лебедев вышел из колонии в 2014 году. Однако в 2015 году Ходорковский был вновь объявлен в розыск по делу о причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушению на предпринимателя Евгения Рыбина.

Комментируя уголовное дело в отношении еще одного известного бизнесмена — обвиняемого в растрате основателя фонда Baring Vostok Capital Partners Майкла Калви — президент России указал, что степень его виновности должен установить суд.

"Что касается Калви, ну, сейчас правоохранительные органы, суд разбирается. Потому что я не могу сказать, виновен он или нет, пока не будет обоснованного решения суда", — пояснил Путин.

По версии Следственного комитета России, Калви является главным фигурантом уголовного дела о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Восточный". Сам Калви считает, что дело против него является незаконной попыткой миноритариев банка решить корпоративный спор.