Путин признался, что в советское время его обсчитывали, но он не скандалил

В ходе интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" президент рассказал, что в годы СССР неоднократно сталкивался с обманом со стороны продавцов. При этом Путин отметил, что с теми, кто его обсчитывал, потом ничего не было.

"В советское время-то чего там можно было сделать? Обманули, обсчитали, ну и пошел, — сказал Путин. — Меня каждый день не обманывали. А если обнаружил обман, то ничего серьезного, конечно, не было, предпочитал не связываться. Без скандала лучше, себе дороже".

Глава государства отметил, что в сознании народа продавцы часто ассоциируются с жуликами. "Я же тоже часть этого народа. Поэтому, если честно, мы все так думаем", — с улыбкой уточнил президент.