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Тема:

Валютные колебания 37 минут назад

12 марта 202010:21

Курс доллара превысил отметку 74 рублей

Курс доллара превысил отметку 74 рублей

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с заметного роста. Курс американской валюты превысил 74 руб. впервые с марта 2016 года, свидетельствуют данные торгов.

Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 73,69-74,11 руб. По итогам первых 4 минут торгов курс американской валюты составил 74,05 руб., повысившись на 1,1 руб. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро составил 83,715 руб. — это на 1,56 руб. выше отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 1,31 руб. до 78,40 руб.

Нефть дешевеет в четверг на фоне более широкого снижения рынков, после того как Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии в связи с дальнейшим распространением коронавируса COVID-19, а США запретили европейцам въезд в страну.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск упала на 3,9% и составила $34,39 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 4,1% до $31,63 за баррель.

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