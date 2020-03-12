12 марта 202009:53

Угроза для УАЗ Патриот: внедорожник Hover H5 получит единственный мотор

Уже скоро узкий сегмент доступных рамных внедорожников пополнится серьезнейшим игроком — в Россию возвращается модель Hover H5. Стало известно, в какой технической конфигурации этот "проходимец" будет представлен у дилеров.

Рамные внедорожники H5 (ранее носили имя Hover), которые будут продаваться у нас под маркой Haval, успешно прошли российскую сертификацию. В Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на эти автомобили, которое дает полное представление о технических параметрах.

Мотор у Haval H5 будет всего один — это уже знакомый бензиновый турбодвигатель 4G63S4T объемом 2,0 л, который выпускается по лицензии Mitsubishi. Зато вариантов мощности будет два — на 150 и 177 л.с.. Крутящий момент в обоих случаях одинаковый — 250 Нм. При этом силовой агрегат допускает использование бензина марки АИ-92.

Дизельного мотора, равно как и автоматической КП, у внедорожников Haval H5 в России не будет — только 6-ступенчатая механика. Полный привод работает по схеме part time с принудительным подключением передней оси, блокировки дифференциалов не предусмотрены — лишь их электронная имитация.

 

Судя по данным в ОТТС, в список стандартного оснащения Haval H5 будут входить ESP, кондиционер, передние подушки безопасности, медиасистема с Bluetooth, парковочные датчики, камера заднего вида, головная оптика с автокорректором и противотуманные фары. Вдобавок Haval H5 получит новый руль, а также слегка измененное оформление центральной консоли и дверных панелей.

За доплату предложат комплектации более высокого уровня, которые включают в себя легкосплавные диски R17, люк в крыше, салон из искусственной кожи, камеру переднего обзора, датчики света и дождя, круиз-контроль, розетку 220В и электропривод кресла водителя.

Официальный запуск внедорожников Haval H5, которые будут выпускаться на заводе в Тульской области, пока не анонсирован — равно как и рублевые цены. Предполагается, что автомобиль попадет в один сегмент с люксовыми версиями УАЗ Патриот.

Текст: АвтоВести

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