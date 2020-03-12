12 марта 202010:05

Глава ФИДЕ Дворкович: зрители на на турнире претендентов? Вопрос решается

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович сообщил журналистам, что турнир претендентов к чемпионату мира, что пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля, может ограничить посещение соревнований поклонниками шахмат.

"Мы находимся в диалоге с властями, отслеживаем ситуацию, — цитирует главу ФИДЕ издание Спорт24.Ru. – Все необходимые меры безопасности предусмотрены. Но, как и в любой стране, риски отмены турнира претендентов, конечно, существуют. По решению именно федеральных властей".

При этом Дворкович сообщил также, что его организация с учетом небольшого числа участников турнира считает, что принимаемых на сегодняшний день мер будет достаточно: "Впрочем, не исключаю, что турнир пройдет без зрителей. Это будет решаться на месте, исходя из конкретных условий. У нас там работает команда, которая сделает все, чтобы риск был минимизирован".

В турнире должны были принять участие россияне Александр Грищук, Ян Непомнящий, Кирилл Алексеенко, китайцы Дин Лихэнь, Ван Хао, Фабиано Каруана из США, голландец Аниш Гири и Теймур Раджабов. Последний отказался приехать в Россию из-за пандемии коронавируса. Его заменил француз Максим Вашье-Лаграв.

Дворкович отметил, что гроссмейстер Дин Лижэнь уже несколько дней находится на карантине в Подмосковье: "Он живет в отдельном доме. У него все в порядке. Второй представитель Китая Ван Хао уже несколько месяцев не был на родине. Что касается француза Максима Вашье-Лаграва, насколько я понимаю, карантин по прибытии из Франции касается, в первую очередь, российских граждан".

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