Вести.net: гибкий телефон от брата наркобарона оказался обманом

Гибкий телефон от родного брата наркобарона Пабло Эскобара оказался полным обманом. Американский техноблогер Маркес Браунли разобрал проект подробно и рассказал, где же именно кроется этот самый обман.

Браунли, как рядовой клиент, заказал гибкий телефон за $350 сразу после премьеры, но посылка так и не пришла. Причем, судя по статусу в системе отслеживания, ее никто и не оправлял. Позже он заказал и вторую версию телефона за $400 и тоже ничего не получил. После этого он написал в Twitter, а у него больше 3,5 млн подписчиков, что дважды его обманули с заказом. С ним сразу же связались представители компании и прислали аппарат.

Оказалось, что это телефон Samsung Galaxy Fold просто обклеенный золотой пленкой. Браунли срезал пленку и обнаружил под ней родной логотип Samsung. Более того, аппарат оказался даже не новым. Единственное отличие от Samsung в том, что в качестве обоев установлено фото наркобарона Пабло Эскобара. Браунли предположил, учитывая количество жалоб на недоставленные телефоны, что вероятней всего компания Эскобара просто занимается мошенничеством. Она принимает деньги от покупателей, но никакой товар не отправляет. Да и не может этого делать хотя бы потому, что Galaxy Fold стоит $2000, а Escobar Inc продает свой аппарат за $400.

Еще про один обман. На этот раз куда более странный. Авторов краудфандинговой компании заподозрили в том, что они придумали себе часть команды, а их фотографии сгенерировали с помощью нейросетей. Звучит очень запутанно. Проект Regium обещал представить шахматную доску, которая позволяла бы визуализировать игру с соперником по интернету. Подключаете, скажем, приложение на iPhone, а играете на реальной доске. Она повторяет ходы противника, а ваши передает на устройство.

С виду обычный проект, ничего странного, но команды сразу нескольких сайтов, посвященных шахматам, почти сразу после запуска сбора денег заявили, что в разделе о компании этот проект выложил фотографии несуществующих людей. Реальных из шести только двое, а фото остальных якобы созданы нейросетью. Кроме того, фирму обвинили в том, что ее деморолики отредактированы в разных местах, то есть возможно устройство вовсе и не работает, а видео смонтировано так, будто технология уже существует. Kickstarter компанию приостановил, деньги участникам вернул, а сами создатели доски вину отрицают, но никаких доказательств правоты не предоставили. Удивителен тут не факт мошенничества, а то, как можно применять технологию фейков, например создать себе подставную команду, которая будет вызывать полное доверие.