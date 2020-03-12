Российские фондовые индексы рухнули вслед за мировыми

Российские фондовые индексы в четверг в первые минуты торгов снизились на 4-6%. Всему виной карантинные ограничения, которые вводят страны после объявления пандемии, и обвал цены нефти на 5% после заявлений стран ОПЕК о планах увеличить добычу нефти.

Индекс Мосбиржи, отражающий рублевую стоимость акций, упал на 4%. Индекс РТС, долларовой стоимости акций, снизился на 6%, по данным торгов.

Сильнее остальных подешевели акции "Аэрофлота" — на 8%: крупнейшая авиакомпания страны вводит ограничения на полеты в Европу и США.

Фондовые индексы США по итогам торгов, завершившихся рано утром по московскому времени, упали на 5-6%. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился 5,9%, S&P 500 — на 4,9%, NASDAQ — на 4,7%.

Японский фондовый индекс Nikkei по итогам торгов, которые закрылись утром по московскому времени, снизился на 4,4%. Снизились и другие индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) после объявления США о временном запрете на въезд из Европы.

Индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился меньше всего — на 1,3%, после того как в Китае объявили о выздоровлении 70% заболевших коронавирусом. Гонконгский индекс Hang Seng Index снизился на 4%, как и южнокорейский KOSPI.