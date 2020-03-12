Переломный момент: эпидемия коронавируса в Китае, Южной Корее и Японии идет на спад

Число заболевших коронавирусом COVID-19 в мире превысило 126 тысяч человек. Погибших уже более 4 тысяч 600 человек. Власти Китая говорят, что в борьбе с вирусом наступил переломный момент. Вновь открылись для учеников и часть школ в Японии.

Здание на юго-западе Сеула уже известно всей стране — новый очаг заражения коронавирусом выявлен на 11-м этаже, где располагается call-центр страховой компании. Из 200 с лишним сотрудников инфекция обнаружена у 93, еще триста ожидают результатов тестов.

В Азии за пределами Китая именно в Южной Корее зараженных COVID-19 больше всего – уже почти 8 тысяч. При этом статистика смертности не превышает одного процента. В ежедневном режиме проводятся тысячи тестов после того, как в середине февраля 2020 года вспышка коронавируса была зафиксирована в городе Тэгу среди прихожан христианской секты, общая численность которых в стране превышает 200 тысяч человек. В последние дни прирост выявленных случаев в Южной Корее пошел на спад, но о преодолении пика говорить пока не приходится.

Единственная страна, которая официально заявила о переломе ситуации с коронавирусом, это – Китай. На него по-прежнему приходится подавляющее большинство случаев заражения и смертей, но и процент излечившихся там тоже самый высокий. В режиме видеоконференций китайские специалисты делятся опытом борьбы с вирусом с коллегами из Италии и Ирана.

Япония неформально уже третью неделю живет в состоянии общенациональных каникул. Здесь это называют режим самодисциплины. Отменены массовые мероприятия, закрыты большинство музеев, кинотеатров, спортивных клубов, не проводятся занятия в школах. Закрыты все главные аттракционы – от Диснейленда в Токио до Universal Studios в Осаке.

В ответ на решение ВОЗ присвоить ситуации с вирусом статус пандемии японское правительство подготовило законопроект о наделении премьера Синдзо Абэ правом вводить в стране чрезвычайного положения. Правда, пользоваться им, по крайней мере на нынешнем этапе, Абэ не торопится.

"На данный момент мы исходим из того, что необходимости вводить чрезвычайное положение нет", — заявил японский премьер-министр.

Здесь по-прежнему готовятся к проведению летней Олимпиады, хотя разговоры о возможности ее переноса звучат все чаще.